As sinalizações horizontais estão programadas para hoje na Rua Saibreiro II, entre as avenidas 40 e 46 (Vila Saibreiro), Avenida 32 com Visconde (Vila Operária) e Rua João Polastri com Avenida 43 (Cidade Jardim)

O recapeamento segue na Avenida 3 JP, da Rua 13 JP até a Rua 11 JP, Rua 12 JP, da Avenida 1 JP até a Avenida 9 JP, da Rua 11 JP, da Avenida 3 JP até a Avenida 9 JP. Já o tapa-buracos está no Jardim das Palmeiras, Bela Vista, Jardim Ypê, Avenida Marginal (Benjamim de Castro) e Avenida 4 (Regina Picelli).

As suavizações de valetas têm interdições na Rua 5 com Avenida 28 (Vila Operária), Rua 5 com Avenida 13 (fechado no sentido Rua 5 entre avenidas 13-15 e avenidas 11-13), Rua 7 com Avenida 13 (sentido Rua 7 entre avenidas 11-13), Rua 8 com Avenida 11 (fechado no sentido da Avenida 11 entre ruas 7-8), Rua 4 com Avenida 25 (fechado no sentido da Rua 4 entre avenidas 23-25 e 25-27) e Rua 14 com Avenida 4 (fechado no sentido da Avenida 4 entre ruas 13-14).

Podas na Avenida Brasil – imediações de onde ocorrerá o Carnaval -, manutenção de praças no Arco-Íris e Jardim Cidade Azul, roçagens, limpeza e pintura de guias no entorno (lado do Jardim Floridiana) e interior da Passarela do Samba, Mãe Preta, Avenida Kennedy, Avenida M 15, Visconde, Rua P 3, terrenos Jardim São Paulo, Jardim Itapuã, Anhanguera, Keneddy, Avenida Nossa Senhora da Saúde e Avenida Ulysses Guimarães.