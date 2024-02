As sinalizações horizontais estão programadas hoje para a Avenida 36 com Rua 6 A (Vila Alemã), Avenida 24 A com Rua 16 A (Vila Indaiá), Rua João Polastri número 755 (Cidade Jardim) e Rua 2 com Avenida 21 e 23.

Já as podas acontecem na Avenida Brasil, enquanto a manutenção de praças deve ser feita nas imediações da Fricock. Roçagens, limpeza e pintura de guias serão realizadas na UPA da 29, Passarela do Samba, Mãe Preta, Avenida Kennedy, Avenida M 15, Jardim Novo, Avenida 24 (Bela Vista), Avenida Visconde, Avenida Ulysses Guimarães, Rua P 3, Jardim São Paulo, Jardim Itapuã, Jardim Anhanguera, Jardim Kennedy e Avenida Nossa Senhora da Saúde.

O recapeamento segue na Avenida 5 entre as ruas 9 e 15, no Jardim das Palmeiras, Rua 13 JP entre as avenidas 1 e 7 JP, e Rua 14 entre as avenidas 1 e 7 JP.

Suavizações de valetas continuam na Rua 4 com Avenida 10, Rua 11 com Avenida 11, Rua 12 com Avenida 13, Rua 13 com Avenida 14 e Rua 13 com Avenida 16. Interdições na Rua 1 com avenidas 23 e 25, Rua 2 com Avenida 21, Rua 4 com Avenida 10, Rua 11 com Avenida 11, Rua 12 com Avenida 13 e Rua 13 com avenidas 2, 14 e 16.

Tapa-buracos no bairro Regina Picelli, na Avenida Marginal do Benjamin de Castro, Rua M 22 (Jardim Ipanema), Bela Vista, Avenida 46 A com Rua 5 A (Jardim Ipê) e Rua 3 A entre avenidas 42 A e 44 A, na Vila Alemã.