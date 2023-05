Documento pode ser emitido no Poupatempo através de agendamento

O serviço de primeira via do RG para menores de idade pode ser realizado desde os primeiros dias de vida do recém-nascido. Em 2022, o Poupatempo realizou 863 mil atendimentos para solicitações de carteiras de identidade a pessoas com menos de 18 anos. É muito fácil tirar o RG das crianças e o primeiro é grátis. Já a segunda via tem uma taxa de R$ 51,39. Para ser atendido no Poupatempo, é obrigatório agendar data, horário e posto por meio dos canais digitais: Portal Poupatempo (www.poupatempo.sp.gov.br), aplicativo Poupatempo Digital ou totens de autoatendimento para os serviços de RG.

Aplicativo Poupatempo Digital. Foto – Divulgação

Depois, basta comparecer ao posto selecionado com um dos pais ou responsável legal, com documento de identificação com foto, e apresentar a Certidão de Nascimento original e cópia. Não há taxa para realização do serviço, apenas o custo opcional de envio pelos Correios no valor de R$ 9,09. Durante o atendimento, será feita a coleta de foto, assinatura ou digital, portanto não é necessário levar foto ao posto.