O advogado Ruy Fina colaborou com a fundação do MDB em Rio Claro. Foto: Arquivo Pessoal.

Advogado e fundador do MDB Rio Claro, Ruy Pignataro Fina destaca décadas de luta política em Rio Claro

Um dos rio-clarenses de coração que lutaram pela democracia brasileira chega aos 90 anos nesta quarta-feira (28). Ruy Pignataro Fina nasceu na capital paulista, mas veio para Rio Claro ainda criança, afinal sua família já tinha origem na Cidade Azul. Estudou nas escolas Joaquim Salles, Koelle e Joaquim Ribeiro. Se formou advogado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (USP) em 1957. Também foi repórter, procurador nas prefeituras de São Paulo, Cordeirópolis e Rio Claro, consultor jurídico em Itirapina, Analândia, entre outras funções públicas de notável reconhecimento, como presidente da diretoria executiva da Fundação Ulysses Guimarães.

A trajetória é extensa, mas destaca-se a sua atuação frente à democracia nos anos 1960, quando colaborou com a fundação do então MDB de Rio Claro em meio ao regime militar naquela década. “A situação política era muito instável. Foi um trabalho difícil, não havia muitas possibilidades de manifestações. Mesmo a imprensa ficou censurada. Uns chamavam ditadura militar, outros movimento militar. Ficou essa pressão sobre as manifestações. Com o MDB em Rio Claro fomos desenvolvendo na medida do possível, até chegarmos ao prefeito Lincoln Magalhães nos anos 80”, recorda à reportagem do JC sobre o primeiro prefeito do partido na cidade.

Ruy Fina, Lincoln Magalhães e Sérgio Guilherme.

Segundo Ruy Fina, o enfrentamento em defesa da democracia naquela época culminou até mesmo num interrogatório aos militares da época, em Campinas. Diante do receio do que poderia acontecer, conseguiu ajuda de um motorista para avisar a família. “Defendíamos a democracia, governo do povo, pelo povo e para o povo. Nessa época não era uma linguagem tão aberta. Fui levado para ser interrogado em Campinas. Não tínhamos como nos defender naquela época. Passei em casa para avisar para meu pai saber onde eu estava. Depois que dei o depoimento, nada me aconteceu. Me chamavam de ‘comunista de Rio Claro’”, recorda.

Durante a trajetória para fazer com que o MDB representasse a oposição ao então partido Arena, que era comandado pelos militares, o Dr. Ruy Fina diz que emedebistas enfrentaram dificuldades. “Tínhamos dificuldades de encontrar parceiros candidatos. Comandamos aqui em Rio Claro o MDB na fase mais difícil do movimento militar, que tinha a dominância da situação política. Nesse período, por uns 10 anos, ninguém queria ser MDB. Foi realmente muito difícil. Eu colaborei neste sentido na minha geração, quando eu pude eu fui e estou até hoje no MDB”, acrescenta.

O apoio ao ex-deputado federal Ulysses Guimarães, que representou a Constituinte de 1988 e reabertura do processo democrático brasileiro, também é destacada. “Rio Claro tem história com o momento do Ulysses, que foi maior do que pensamos. Os rio-clarenses precisam saber disso. Tínhamos essa relação de admiração e respeito de poder contar com o apoio dele para qualquer coisa”, diz. E hoje, chegando aos 90 anos, ele fala sobre o que deseja para o país. “Eu vejo o Brasil como o maior país da América Latina e vai crescer mais do que isso. Temos que continuar a luta pela democracia. O contemporâneo do futuro é ser democrata”, finaliza.

No início deste mês de junho, a Câmara Municipal de Rio Claro aprovou o projeto de decreto legislativo que concede ao Dr. Ruy Fina a “Medalha de Honra ao Mérito” pelos relevantes serviços prestados à sociedade, de autoria do líder da bancada do MDB, Hernani Leonhardt. A solenidade de entrega está prevista para outubro.

O que os amigos dizem:

Iniciei meu caminho no MDB através das mãos do Ruy Fina. Apresentei minha ficha de filiação a ele e ao Elizeu Carrara Boncompagni. O Ruy esteve em nossa administração, tem um histórico de lealdade ao MDB ao longo de toda sua vida. Participou do primeiro comício das Diretas Já em Rio Claro. É uma figura importante, marcado pela ética e respeito. Lincoln Magalhães, ex-prefeito de Rio Claro

A história do Dr. Ruy Fina se confunde com a própria história política de Rio Claro, dada a sua importância e contribuição para a democracia e pela liberdade e que décadas atrás colocou a cidade na vanguarda da política nacional. Hernani Leonhardt, líder da bancada do MDB na Câmara Municipal e autor da Medalha de Honra ao Mérito