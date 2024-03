Imagem ilustrativa

Nesta quarta-feira, 13 de março, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Sistema Viário comunica algumas interdições programadas visando melhorias na cidade. As intervenções incluem sinalizações horizontais nos bairros do Estádio, Santana e Centro. No Bairro do Estádio, as ruas 14 até 23 e as avenidas 19 até 03 serão afetadas. Já no bairro Santana, as ruas 8 com Av. 16 e 8 com Av. 14 terão intervenções, enquanto no Centro, os cruzamentos das ruas 7 com 15 e 13 serão impactados.

Além disso, recapeamentos estão previstos nas ruas 15 JN, 16 JN, 16A JN, e nas avenidas 14 JN, 6 JN, 8 JN e 10 JN, abrangendo as áreas do Terra Nova e adjacentes.

Ruas serão interditadas para drenagem, como a Av. 38A x R. 13A – Ulysses Guimarães, e a Av. 56 x R. 10, Vila Olinda. Outras localidades afetadas incluem as ruas Alpha e Av. Potencial, bairros Nova Rio Claro e Nova Veneza, e as ruas 27 e 28 no Jardim Mirassol, além da Rua 23 no Jardim Anhanguera e a Avenida 70 JCA entre rua 3 e rua 1 no Jardim Araucária.

Trechos no Centro terão suavizações de valetas, com fechamento da R. 5 c/ Av. 9 no sentido da Av. 9 entre R. 4 e 5, e R. 5 c/ Av. 9 no sentido da Av. 9 entre R. 5 e 6, além da R. 11 com Av. 15 no sentido da R. 11 entre Av. 13 a Av. 15 no São Benedito.

Operações de tapa-buraco ocorrerão na Av. Brasil com Av. Suécia no Distrito Industrial, Rua 04 da Av. 14 a Av. 16 no Bom Retiro, Jardim Panorama, Santa Elisa, Jardim das Palmeiras e Parque Flórida, bem como na Av. 08 com Rua 04 no Bom Retiro.