Confira as ocorrências das últimas horas diretamente do plantão policial do JC com o repórter Gilson Santulo.

Atropelamento fatal

A Polícia Militar de Rio Claro atendeu ocorrência de flagrante de homicídio culposo, sem intenção de matar, seguido de porte de entorpecente, na manhã desta quinta-feira (09) na Rua 1-A com Avenida 46, bairro Jardim Primavera, próximo ao Lago Azul. A vítima fatal, Osmir José Moreira, tinha 70 anos. O acusado, de 25 anos, foi detido pelos policiais.

O indiciado informou aos policiais ter sido vítima de tentativa de roubo. Segundo ele, ao acelerar seu veículo Ford Fiesta H.A 1.5 L S, cor vermelha, atropelou a vítima. Osmir foi socorrido até o antigo PSMI, ao lado da Santa Casa de Rio Claro, mas veio a óbito por volta de 8h30 da manhã.

No carro do acusado, policiais apreenderam nove microtubos de cocaína. Câmeras de segurança gravaram o momento do acidente.

Capturado, Jardim Público

Procurado, 35 anos, foi capturado pela Guarda Civil Municipal (GCM) de Rio Claro às 12h35 da quinta-feira (09), na Rua 3, no Jardim Público, região central da cidade. Os guardas abordaram vários suspeitos no local e um deles possuía mandado de prisão na 2ª Vara Cível do Fórum de Botucatu-SP. Ele foi recolhido ao sistema carcerário.

Roubo, Jardim Palmeiras

Roubo contra transeunte foi registrado às 19h10 de quinta-feira (09) no Jardim Palmeiras, região sul de Rio Claro. A vítima, um rapaz de 28 anos, foi agredida com coronhadas na costela durante a ação. Segundo ele, que é vendedor de porta em porta, foi abordado por um trio e um deles com arma de fogo. Levaram aparelho celular, carteira com documentos pessoais, RG expedido no estado de Minas Gerais e dois massageadores no local.

Flagrante de tráfico I

Flagrante de tráfico de drogas foi registrado às 16h15 de quinta-feira (019) na Rua 9-A com Avenida 70-A, bairro São Miguel, região leste de Rio Claro. Dois acusados, um de 39 anos e outro de 18 anos, foram detidos pela Polícia Militar. O mais velho ainda tentou empreender fuga com uma bicicleta. Com eles, os policiais apreenderam 15 microtubos de cocaína, nove pedras de crack e R$ 218,00.

Flagrante de tráfico II

Flagrante de tráfico de drogas foi registrado às 21h de quinta-feira na Avenida 22, Jardim Brasília, região sul de Rio Claro. O acusado de 23 anos foi detido pela Polícia Militar. Foram apreendidos 110 microtubos de cocaína e 18 porções de maconha.