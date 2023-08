Vice-prefeito quer formalizar candidatura a prefeito pelo União Brasil e encarar Gustavo

Vice-prefeito quer formalizar candidatura a prefeito pelo União Brasil e encarar Gustavo

A conquista do diretório local do União Brasil pelo grupo do vice-prefeito Rogério Guedes, ainda filiado ao PL, foi mais rápida do que era esperado pelo entorno do prefeito Gustavo Perissinotto (PSD). Rodrigo Guedes, irmão de Rogério, se tornou o novo presidente do partido que antes era presidido por Aldo Demarchi. Mas o que motivou a liberação da sigla para o vice-prefeito? A sua anunciada pré-candidatura a prefeito em 2024.

Como já é público e notório, Gustavo exonerou o vice do cargo de secretário municipal de Segurança. Foi a pá de cal para enterrar a relação que, na verdade, nunca foi boa. Antes mesmo do início da atual gestão ambos já se estranhavam pelos bastidores em quebra de braço pelo poder dentro da Prefeitura de Rio Claro. Rogério relutou até que aceitou “apenas” duas secretarias: Desenvolvimento Social e Agricultura. Depois, acabou pegando a Segurança para si, apesar da promessa em campanha de que não seria secretário.

Ao longo do mandato, o ruído só aumentou com a guerra fria entre prefeito e vice-prefeito. Rogério correu atrás de vários partidos e anunciava para seus dirigentes que tinha pretensões maiores para 2024. Do próprio PL ao PRTB, Democracia Cristã e agora União Brasil, esses sim deram ouvidos aos seus planos alçados na fama do eleitorado da Família Guedes. Alguns outros partidos, porém, não acreditaram nesta força. Ora por olhos próprios, ora por olhos alheios de algumas lideranças políticas do entorno de Gustavo.

Com Gustavo deixando claro o rompimento, vai tocar sua vida atrás de um nome para ser seu vice. E candidatos não faltam, até mesmo entre vereadores. Já Rogério deve se filiar nos próximos dias ao União Brasil. Uma lacuna que ainda está em dúvida é sobre a continuidade da bancada do partido dentro da Câmara Municipal quando a janela partidária for aberta no início do próximo ano. Val Demarchi, líder da bancada, Serginho Carnevale e Sivaldo Faísca continuarão no partido que tem se formado para ser oposição a Gustavo?

Pelos lados da Família Demarchi, há certa preocupação. Fala-se que o próprio Aldo, que antes comandou o União Brasil, estaria buscando o diretório do PL, mas também do Republicanos, o que ele não confirma. É preciso um partido forte para a continuidade do projeto político envolvendo o vereador Val, seu filho, mas também com todas as demais lideranças do seu grupo político. Val, inclusive, teria recebido pedido de Rodrigo para continuar liderando a bancada.

Abertamente, o entorno de Rogério-Rodrigo diz que quer contar com a Família Demarchi neste projeto para 2024. Não se sabe até onde isso pode, realmente, acontecer, uma vez que Aldo-Val estão apoiando Gustavo – ao menos por enquanto. Serginho Carnevale alegou anteriormente à Farol JC que soube pela imprensa sobre a mudança no partido e que espera dialogar. Sivaldo diz que também ficou sabendo pelo JC e espera a mesma conversa. Ainda, que quer entender o projeto da dupla.

Na última semana, o próprio prefeito Perissinotto diz ser “saudável” haver vários candidatos no pleito do ano que vem, mesmo que entre as opções estejam seu atual vice e o ex-prefeito Juninho da Padaria. “Espero que tenhamos muitas opções. Quanto mais opções, melhor”, declarou Gustavo. Melhor para quem? É a questão central para se desenhar a divisão dos votos que acontecerá entre os postulantes.