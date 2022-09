Estreando na fase de realinhamento do Campeonato Paulista de Basquete, o Rio Claro enfrentou, fora de casa, o Osasco na noite desta terça-feira (6). O jogo foi bom para o Leão, que conseguiu a vitória pelo placar de 79 x 74. As parciais da partida foram de 24×13 para Rio Claro no primeiro quarto e 23×21 para Osasco no segundo período, fazendo com que o Leão terminasse o primeiro tempo de jogo com a vitória parcial por 45×36.

No terceiro quarto o Osasco voltou a vencer, desta ver por 24×16 e encostou no placar, indo para o último período apenas um ponto atrás de Rio Claro. Nos últimos 10 minutos de jogo, no entanto, o Leão voltou a se encontrar, fez parcial de 18×14 e garantiu a vitória.

A próxima partida do Rio Claro será em casa. Na sexta-feira (9), os comandados por Fernando Penna recebem, no Felipão, o time do São José. O jogo está marcado para as 20h, mas ainda não há detalhes sobre a venda de ingressos para este duelo.

A fase de realinhamento do Campeonato Paulista tem o Rio Claro disputando entre os times que ficaram entre a 6ª e a 11ª posição na primeira etapa do torneio. Estes times definirão as três últimas vagas nos playoffs. Paulistano, Franca, São Paulo, Bauru e Pinheiros, os cinco primeiros colocados da fase anterior já estão garantidos nas partidas eliminatórias e jogam o realinhamento apenas para definir o chaveamento.

Vitória repetida

Na primeira fase do campeonato, Rio Claro já havia vencido Osasco, no Felipão, por 79 a 54. No total, o Leão tem 5 vitórias e 6 derrotas no Paulista.