O Leão se reencontrou com a vitória no NBB-15 na última quinta-feira (22) ao vencer o Cerrado-DF, por 93 a 90, no Felipe Karam. Os destaques do Leão foram o ala venezuelano Edgar Martinez, com 18 pontos, seguido por Elder (17), Rafa (15), Dawkins (14) e João Pedro (12). O cestinha da partida foi o pivô Ruan, do Cerrado, com 25 pontos – ele ainda pegou dez rebotes e atingiu o duplo-duplo.

Na classificação do NBB, o Rio Claro saiu da vice-lanterna e agora é o 15º colocado, com três vitórias em 14 jogos.

Na próxima terça-feira (27), o Leão encara o Flamengo às 20h no Rio de Janeiro e dia 29 enfrenta o São José dos Campos às 19h30 no Vale do Paraíba, fechando as partidas de 2022.