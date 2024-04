Imagem ilustrativa

A previsão do tempo para hoje (10) no estado de São Paulo é de céu claro a parcialmente nublado, com possibilidade de poucas áreas de chuva, principalmente durante a tarde, devido ao enfraquecimento do sistema de baixa pressão sobre o continente. No entanto, na quinta-feira (11), uma frente fria avançará pelo oceano, na altura do litoral paulista, aumentando a nebulosidade e provocando chuvas isoladas na faixa leste do estado.

Apesar disso, em Rio Claro o tempo permanecerá parcialmente nublado, com poucas chuvas isoladas. As temperaturas estarão em ligeiro declínio, com uma mínima registrada hoje no campus da Unesp de 17.8°C e uma máxima prevista de 31°C. Informações da estação Ceapla-Unesp e prefeitura de Rio Claro.