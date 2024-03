O município de Rio Claro anunciou nesta sexta-feira (8) que óbito suspeito por dengue está sob investigação. Análises preliminares apontam a doença como causa da morte. O município aguarda laudo de exame complementar que irá conformar ou não o óbito por dengue. Na quarta-feira (6) a Vigilância Epidemiológica de Rio Claro recebeu laudo do Instituto Adolfo Lutz confirmando a primeira morte por dengue no município neste ano de 2024.

A Vigilância Epidemiológica também anunciou na quarta-feira o registro de um caso de dengue do tipo 2 (DENV-2) o que aumenta a preocupação com a transmissão da doença. Até agora, Rio Claro registrou 248 casos de dengue neste ano, conforme boletim divulgado nesta sexta-feira pela Fundação Municipal de Saúde. Os bairros Jardim Novo 1 (com 72 casos) e Jardim Novo 2 (com 16) são os com maiores números de casos de dengue no município. Jardim das Palmeiras registra 12 casos, Vila Alemã, Vila Cristina, Vila Indaiá, Jardim das Nações 2 e Parque Flórida têm até agora seis casos cada.

A população deve colaborar com o combate à dengue, eliminando possíveis criadouros do mosquito Aedes e evitando o acumulo de água em recipientes. Outra orientação do setor de vigilância epidemiológica é para que em caso positivo de dengue numa residência todos os demais moradores ou frequentadores utilizem repelente.