Cinquenta e quatro profissionais concluíram a graduação

A primeira turma do curso de medicina do Claretiano – Centro Universitário concluiu a graduação e teve colação de grau realizada na sexta-feira (26). “O curso de medicina não é só da instituição de ensino, é da cidade, e quem se beneficia é a população de Rio Claro, que é atendida e também contemplada com muitas ações e melhorias no setor de saúde”, observa o médico Marco Aurélio Mestrinel, presidente da Fundação Municipal de Saúde, que participou da solenidade e representou o prefeito Gustavo.

“A implantação do curso de graduação de Medicina no município foi um grande projeto institucional, e esse momento é o coroamento desse projeto que começou lá atrás, com a inscrição do município no programa do governo federal para receber o curso de medicina”, lembra Marco Aurélio, que manifestou alegria e orgulho pela formatura dos alunos “como professor e como presidente da Fundação, que participou em 2014 do início do projeto institucional para implantação do curso no município”.

O curso de medicina em Rio Claro é ofertado por meio do programa Mais Médicos, que credenciou o município a partir de edital de chamamento público. Na ocasião, o Claretiano obteve a autorização para a implantação do curso.

Ao longo da graduação, os alunos de medicina atuam em unidades de saúde da rede pública, reforçando as equipes. A atuação é supervisionada, contribuindo para a melhoria no atendimento e para a formação de profissionais capacitados e envolvidos com a atenção integral à saúde. Nesta primeira turma 54 novos médicos se formaram.

“Desde o início do curso de medicina a presença dos estudantes ajudou não apenas no reforço da estrutura de pessoal no atendimento à população, mas também na qualificação de todos que direta ou indiretamente se conectam ao curso, como os preceptores que acabam buscando se atualizar para estarem junto dos alunos, o que inclui equipe multidisciplinar, composta por enfermeiros e psicólogos, entre outros profissionais”, destaca Leandro Pauletti, pró-reitor acadêmico do Claretiano.

O Claretiano tem uma estreita parceria com a Fundação de Saúde, realizando cursos e oficinas de qualificação, como ocorreram no período pandêmico. “Trouxemos servidores para nossos laboratórios de saúde para praticarem em manequins de alta fidelidade e levando um serviço muito mais assertivo e qualitativo para toda a população”, lembra Pauletti, que na solenidade fez agradecimento especial ao SUS e aos líderes da Fundação de Saúde, bem como aos representantes do Legislativo e Executivo.

“Esse apoio inabalável e esforços incansáveis foram essenciais para viabilizar este curso, demonstrando compromisso excepcional com a educação e a saúde pública e, por isso, nossa mais profunda gratidão”, finaliza Pauletti.

Também participaram da solenidade o Pe. José Valentim de Carvalho, reitor do Claretiano, e Pe. Eguione Nogueira, Superior Provincial dos Claretianos no Brasil, o pró-reitor administrativo e superintendente, Osvaldo Celotti e o coordenador do curso de medicina, Jair Verginio Junior.