A cidade de Rio Claro tem quase um veículo por habitante, segundo as últimas estimativas divulgadas anteriormente

Prazo para pagamento do IPVA este ano começa a vencer na semana que vem. Levantamento traz o tributo mais barato e o mais caro a serem pagos em Rio Claro

Os proprietários de veículos registrados no Estado de São Paulo começam a pagar o valor do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025 no próximo dia 13 de janeiro. O prazo refere-se primeiramente ao pagamento da primeira parcela ou cota única com desconto. A consulta do valor do imposto pode ser realizada nos terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos de celular disponibilizados pelos bancos, bastando informar o número do Renavam.

Em Rio Claro, de acordo com levantamento realizado a pedido da reportagem do Jornal Cidade junto à Secretaria de Estado da Fazenda, o valor mais baixo que será pago este ano em IPVA chegará a apenas R$ 20,75. Trata-se de um modelo Mottus/Mottoca SX, ano 2005. É um veículo do tipo motocicleta, no estilo da antiga e tradicional Mobilete. A Mottus é uma fabricação brasileira, produzida no Ceará.

Mottus Mottoca SX tinha inspiração na clássica Mobylette

O modelo tem 50 cilindradas. Já o IPVA mais caro vai ser pago novamente pelo proprietário da Ferrari modelo Roma, ano 2021. É o mesmo automóvel que teve recorde no valor do tributo no ano passado em Rio Claro. Para este ano, o valor do imposto ficou em R$ 116.531,11. O carro pode custar, em média R$ 3 milhões. Vale lembrar que no ano de 2024, a cidade de Rio Claro recebeu R$ 72,7 milhões em transferências de repasses pelo Governo de São Paulo pelos valores pagos ao IPVA.

Cupê esportivo é o modelo mais “acessível” da marca italiana no Brasil, mas custa em torno de R$ 3 milhões

IPVA 2025

Em janeiro, é possível antecipar o pagamento em cota única, com desconto de 3%. Também em janeiro é a data para quem decidir pagar tributo parcelado, devendo recolher a primeira parcela. É possível pagar o imposto em até cinco vezes. Veja os prazos do pagamento da primeira parcela conforme a placa de cada veículo: Final 1 – 13/jan; Final 2 – 14/jan; Final 3 – 15/jan; Final 4 – 16/jan; Final 5 – 17/jan; Final 6 – 20/jan; Final 7 – 21/jan; Final 8 – 22/jan; Final 9 – 23/jan; Final 0 – 24/jan.

Os caminhões têm prazos diferenciados: para o pagamento integral antecipado em janeiro é concedido desconto de 3% – o calendário começa em 13 de janeiro e segue até o dia 24. Para os proprietários que optarem pelo parcelamento em três, quatro ou cinco vezes, sem desconto, os vencimentos são em 20 de março, 20 de maio, 20 de julho, 20 de agosto e 20 de setembro.