Depois do grande sucesso no ano passado, a Festa Nordestina ganha nova edição nesse final de semana em Rio Claro. Serão três dias de evento, com muito forró e comida boa, no espaço livre do Centro, na Avenida Visconde do Rio Claro.

A festa começa na sexta-feira (22), às 18 horas, e vai até as 23 horas. No sábado a programação será das 11 às 23 horas e no domingo das 11 às 21 horas.

A Festa Nordestina conta com ambiente familiar e muita animação, com shows ao vivo no ritmo do forró pé de serra, forronejo e piseiro, além de aulas de forró. A estrutura do evento dispõe de ampla praça de alimentação com pratos típicos nordestinos em cardápio que inclui acarajé, baião de dois, sarapatel, buchada de bode e cuscuz. Para quem preferir, também haverá outras opções gastronômicas como torresmo de rolo, costelão no fogo de chão, frango com polenta, espetinhos, lanches, hambúrguer, pastéis, crepes, doces e churros.

O evento terá espaço kids para as crianças e os animais domésticos também são bem-vindos. A Festa Nordestina é uma realização da MK Produções e prefeitura de Rio Claro, por intermédio da Secretaria da Cultura.

Programação de shows

22/09 – Sexta-feira

20h – Banda Collo Quente e Magno do Forró (Piseiro / Forronejo / Arrocha)

23/09 – Sábado

12h – Aula interativa de Forró

14h – Os 3 do Norte (Forró Pé de Serra)

17h – Tom Santana e Banda (Forró Pé de Serra)

20h – Paula Mello e Banda (Forronejo / Piseiro / Arrocha)

24/09 – Domingo

12h30 – Aula interativa de Forró

13h – Zé Ramalho Cover

15h – Cleber Gonzaga (Forró Pé de Serra)

17h30 – Enok Virgulino (Forró Pé de Serra/Universitário)