Rio Claro tem boa atuação mas perde para o Athletico-PR

Rio Claro e Athletico-PR se enfrentaram na tarde desta segunda (6) pela segunda rodada da Copinha. O jogo em Jundiaí terminou com vitória do time paranaense.

O Athletico abriu o placar aos quatro minutos com gol de Renan. Com o placar favorável o time passou a tentar controlar a posse de bola, enquanto o Rio Claro tentava sair em velocidade e empatar.

Foi aí que brilhou a estrela de Danilo, atacante do Galo Azul. Em contra-ataque aos 13 minutos o jogador fez o primeiro do Rio Claro e aos 16, ele ficou com a sobra do cruzamento e bateu para fazer o segundo e virar a partida. O Athletico não levava perigo e, nos contra-ataques, o Galo Azul teve outras chances ainda no primeiro tempo.

No segundo tempo o time paranaense voltou mais ofensivo e começou a levar mais perigo. O Rio Claro teve boas chances no contra-ataque, mas não conseguiu ampliar o placar, o que acabou custando caro.

Com grande atuação de Jajá, que marcou dois gols e deu uma assistência, comandando a virada do Athletico, que venceu por 4×2.

Na última rodada o Rio Claro precisa vencer o Gama e torcer contra o Paulista para se classificar.