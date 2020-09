Nenhuma morte provocada pela Covid-19 foi registrada nas últimas 24 horas em Rio Claro. De acordo com o boletim de sexta-feira (11) da Secretaria Municipal de Saúde, o município continua com os 120 óbitos decorrentes do novo coronavírus registrados na quinta-feira. O total de casos é de 4.440, com 19 novas confirmações.

O município tem 30 pessoas hospitalizadas por coronavírus, incluindo casos suspeitos, sendo 13 no Sistema Único de Saúde e 17 na rede particular. Deste total, há 11 pessoas sendo atendidas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), com sete pacientes no SUS e quatro em leitos particulares.

Até o momento, em Rio Claro, 4.034 pessoas se recuperaram da Covid-19.