Em Rio Claro, a partir desse sábado (12) haverá alterações no funcionamento dos bares e restaurantes. Com as novas regras, que seguem determinações do governo estadual, os bares podem funcionar até as 20 horas e os restaurantes e lojas de conveniência até as 22 horas, com venda de bebida alcoólica até as 20 horas.



“Orientações serão realizadas nos estabelecimentos reforçando as novas regras, inclusive com ações programadas já para este final de semana”, destaca o prefeito em exercício, Marco Antonio Bellagamba, ressaltando que para a segurança de todos é fundamental que os critérios de funcionamento sejam respeitados. Nas ações será entregue material produzido com supervisão da Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Vigilância Sanitária, que também tem realizado trabalho de fiscalização e orientação para evitar aglomerações.



A ocupação nos bares e restaurantes pode ser de no máximo 40% e o uso de máscara continua obrigatório. O distanciamento mínimo é de um metro e meio entre pessoas de famílias diferentes e as mesas devem acomodar no máximo seis pessoas.



“As medidas devem ser respeitadas para evitarmos que mais pessoas sejam contaminadas pelo vírus”, observa Maurício Monteiro, secretário de Saúde.



Pelos critérios da fase amarela também está proibida a permanência de clientes em pé, com exceção das lojas de conveniência. As mesas só podem ficar dispostas em locais abertos e arejados. Os estabelecimentos devem disponibilizar álcool em gel e fazer aferição de temperatura em seus clientes nos acessos.



A Guarda Civil Municipal realizará orientações sobre os novos critérios de funcionamento e também continua com o trabalho de fiscalização e pode ser acionada no caso de irregularidades. As denúncias devem ser feitas diretamente à GCM pelo telefone 153, que funciona 24 horas em todos os dias da semana. Já a ouvidoria municipal recebe denúncias de segunda a sexta-feira das 8 às 17 horas, pelo telefone 3526-7105.