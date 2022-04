A Polícia Militar de Rio Claro registrou o 13ª homicídio do ano na noite desta sexta-feira (15), na Rua 23, no bairro Paineiras. De acordo com informações da ocorrência, Everton Costa Souza foi morto na porta de sua residência com diversos disparos de arma de fogo calibre 38. A vítima teria tido uma discussão com o autor do crime na quinta-feira.

Ainda de acordo com a PM, o responsável pelo homicídio – que foi preso logo após o crime, por policias da Força Tática, em sua residência, teria ido até a casa da vítima, o chamado no portão e no momento em que Everton saiu, teria efetuado diversos disparos. O autor foi localizado em sua casa.

O mês de abril de 2022, com o óbito de Everton Costa Souza, contabiliza até o momento, cinco mortes violentas. O quarto crime aconteceu na última quarta-feira, quando um motoboy foi assassinado também com diversos disparos de arma de fogo, no Jardim Novo Wenzel. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Rio Claro.