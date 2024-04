Rio Claro registrou 205 novos casos de dengue nos últimos quatro dias e agora tem 1.350 confirmações da doença, de acordo com números divulgados nesta terça-feira (23) pela Vigilância Epidemiológica do município. No boletim de sexta-feira (19) eram 1.145 casos. Neste ano o município registrou quatro óbitos pela doença e três suspeitas estão em investigação.

Os bairros com mais casos da doença continuam sendo o Jardim Novo 1 (187 casos) e Jardim Novo 2 (90 casos). No Jardim das Palmeiras a quantidade de casos é 87 e no Centro, 51. A Fundação de Saúde, conforme anunciou no mês passado, reforçou as equipes e a estrutura de atendimento nas duas unidades de pronto atendimento do município.

No entanto a prevenção é fundamental para evitar o aumento dos casos. Números do Ministério da Saúde apontam que 75% dos criadouros do mosquito transmissor da dengue estão nos domicílios. O Aedes aegypti se reproduz em água parada. Por isso é essencial eliminar os recipientes e manter os quintais sempre em ordem, além de descartar corretamente os materiais. Rio Claro tem coleta de lixo domiciliar em todos os bairros, coleta seletiva, ecopontos que abrem inclusive nos fins de semana e feriados e operação cata bagulho passando mensalmente nos bairros.