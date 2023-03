Leão busca a reabilitação para seguir com chances de uma vaga no playoff do Novo Basquete Brasil.

Nesta quinta-feira(23), às 20h, o Rio Claro Basquete volta à quadra pelo Novo Basquete Brasil diante do Minas no ginásio Felipe Karam. O Leão é o 16º colocado com seis vitórias e 21 derrotas e o time mineiro o quarto com 18 vitórias e oito derrotas. Faltando cinco jogos para a equipe rio-clarense nessa primeira fase, contabilizando a partida desta noite, Rio Claro ainda sonha com uma vaga entre os 12 times que avançam ao playoff. O Leão disputa a vaga com o União Corinthians, que atualmente é o 12º e contabiliza duas vitórias a mais que Rio Claro.

“Jogo importante, afinal temos chances de avançar, mesmo com os resultados negativos no Sul, ainda seguimos vivos. Precisamos ganhar jogos grandes dentro de casa e o de hoje é um deles. Teremos um adversário complicado que, na minha opinião, joga um dos melhores basquetes do Brasil, então esperamos contar com o nosso torcedor apoiando assim como foi contra Bauru, quando saímos com a vitória. Para superar um adversário como esse, temos que jogar no limite da performance, com uma disciplina tática perfeita para conquistar a vitória”, disse o técnico Fernando Penna.

Classificação

O 12 primeiros colocados do NBB, que avançariam ao playoff: Franca (1º), Flamengo (2º), São Paulo (3º), Minas (4º), Paulistano (5º), Pinheiros (6º), Bauru (7º), Corinthians (8º), São José dos Campos (9º), Unifacisa (10º), Caxias (11º) e União Corinthians(12º).