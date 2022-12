O prefeito Gustavo anunciou na terça-feira (13) mais R$ 4,5 milhões para recuperação de vias públicas de Rio Claro. Com estes recursos oriundos do governo estadual, o município inicia nas próximas semanas obras de recapeamento que vão atender cinco trechos de grande fluxo de veículos. A confirmação do investimento foi feita durante reunião no paço municipal do prefeito com o gerente da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo (Prodesp), Fabrício Vanzelli.

“É mais uma frente de ação em nossos esforços para melhorar as condições das ruas e avenidas em toda a cidade”, comenta Gustavo, citando o convênio como outro exemplo dos benefícios proporcionados à população pelo bom relacionamento da prefeitura com o governo do estado.

“Nesse convênio, temos que destacar a atenção do governador Rodrigo Garcia e o valioso trabalho do diretor-presidente do Detran-SP e presidente da Associação Nacional de Detrans, Neto Mascellani, e do deputado estadual Carlão Pignatari, presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo”, salienta Gustavo, acrescentando a importância da Câmara Municipal de Rio Claro em projetos que beneficiam a população.

Os R$ 4,5 milhões serão utilizados para recapear a Rua 14 da Avenida Saburo Akamine até a Avenida Rio Claro, a Rua 11 da Avenida Rio Claro até a Avenida 22, a Avenida 8 da Rua 14 até a Rua 11, a Avenida 7 da Avenida Tancredo Neves até a Rua 6 e a Avenida 13 da Rua 2 até a Rua 9. Os recursos chegam por meio do programa Respeito à Vida, e serão usados integralmente nas obras de recapeamento. A pintura de sinalização de solo ficará a cargo da prefeitura, que definiu os pontos a serem recapeados.

O programa Respeito à Vida já havia rendido recentemente recursos a Rio Claro, da ordem de R$ 3 milhões. “Naquela ocasião, recapeamos trecho da Avenida 19, no bairro Consolação, e trecho da Avenida 10”, relembra o secretário municipal de Obras, Valdir de Oliveira. No total, o programa do governo do estado está atendendo 65 municípios, com recursos que totalizam R$ 400 milhões.

A prefeitura de Rio Claro intensificou neste ano obras de recapeamento. O prefeito Gustavo lançou o programa Rio Claro em Ação, com investimentos de R$ 51 milhões na primeira etapa para recapear 50 bairros. A iniciativa terá um total de R$ 190 milhões. Além disso, em dois anos a prefeitura fez cerca de 270 mil metros quadrados de recapeamento em todas as regiões da cidade.