Imagem ilustrativa

Nesta quinta-feira, dia 28, várias intervenções estão agendadas em diferentes bairros de Rio Claro, visando melhorias na infraestrutura viária e urbana.

No Jardim Novo I, serão realizadas sinalizações horizontais em diversas interseções, incluindo:

Av. 1 cruzamento com rua 18

Av. 3 cruzamento com ruas 15, 16 e 17

Av. 5 cruzamento com rua 17

Ruas 15, 16 e 17 interseccionando com Av. 1 e Av. 5

Rua 18 interseccionando com rua 17

No Jardim Paulista, a intervenção ocorrerá na rua 30 em seu encontro com a Av. 7.

No Jardim Bela Vista, a melhoria será na rua Jacutinga, cruzando com a Av. 38.

Na Vila do Bosque, a sinalização horizontal será na rua 4, cruzando com a Av. 6.

Já no Jardim Maria Cristina, as sinalizações ocorrerão na Av. 18, interseccionando com as ruas 9 e 9-A, e na Rua 11, interseccionando com Av. 18 e Av. 16.

Além disso, das 07h às 18h, haverá descarga de concreto no condomínio Jardim Leblon, localizado na Rua 1, JL Nº 53.

No dia seguinte, 29/03, uma procissão partirá da Matriz de Santana, localizada na Rua 09, seguindo um trajeto que passa pela Rua 09 até a Av. 36, pela Av. 36 até a Rua 8, pela Rua 8 até a Av. 26 e novamente pela Av. 26 até o ponto de partida na Rua 09 da Matriz de Santana, das 19h30 às 20h30.

No bairro Vila Alemã, haverá suavizações de valetas na Av. 24-A, cruzando com as ruas 6A e 9A.

No Bairro do Estádio, as intervenções ocorrerão nas Ruas 11, 12 e 13 em seus cruzamentos com as Avenidas 29 e 23, respectivamente, além da Av. 23 interseccionando com a Rua 14.

No Centro, as melhorias incluirão a suavização de valetas na Av. 1, cruzando com a Rua 5, na Av. 7, cruzando com a Rua 3, na Av. 9, cruzando com a Rua 6, na Av. 11, cruzando com as ruas 5 e 6, na Rua 2, cruzando com as Avenidas 14 e 16, na Rua 8, cruzando com as Avenidas 15 e 17, na Rua 7, cruzando com as Avenidas 13 e 15, e na Rua 10, cruzando com a Av. 7.

Por fim, no Jardim das Palmeiras, haverá suavização de valetas na Rua 13, cruzando com a Av. 3.

Em relação às interdições de vias, algumas ruas estarão fechadas para realização de tapa-buracos e trabalhos de drenagem:

Rua 10 com Av. 12, no sentido da Rua 10, entre Av. 12 e Av. 14, no bairro Santa Cruz.

Rua 10 com Av. 12, no sentido da Rua 10, entre Av. 10 e Av. 12, também no bairro Santa Cruz.

Drenagem na Av. 38A com R. 13A, no bairro Ulysses Guimarães.

Drenagem na Av. 56 com R. 10, na Vila Olinda.

Tapa-buracos em diversas ruas, incluindo as ruas Alpha e Av. Potencial, nos bairros Nova Rio Claro e Nova Veneza, ruas 27 e 28 no Jd. Mirassol, Rua 23 no Jd. Anhanguera, Avenida 70 entre Rua 3 e Rua 1 no Jardim Araucária e R. 21 no Jd. Claret, além da Av. 38, no Matheus Manieiro.

Essas intervenções visam melhorar a mobilidade e a segurança dos moradores e transeuntes dessas regiões.