Rio Claro realiza nos dias 2 e 3 de junho a 1ª Expo Ambiental

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável definiu a programação de palestras, oficinas e atrações culturais da 1ª Expo Ambiental Rio Claro – Soluções Sustentáveis, que será realizada nos dias 2 e 3 de junho, em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente.

A programação prevê cinco palestras, seis oficinas e duas apresentações culturais. “O objetivo é promover a troca de experiências e a disseminação de conhecimento entre profissionais, especialistas, acadêmicos e comunidade em geral”, afirma o secretário municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Leandro Geniselli.

As inscrições para a Expo Ambiental são gratuitas e podem ser feitas pelo e-mail expoambientalri[email protected] ou no link https://forms.gle/1LoPJymXNSFRcGF98.

As atividades serão realizadas no Centro Cultural Roberto Palmari. O evento terá amplo espaço e instalações para empresas e instituições apresentarem soluções ambientais, tecnologias e inovações para resíduos, águas, efluentes, energia, construções sustentáveis, ciência e tecnologia e gestão ambiental.

Na sexta-feira (2) serão três palestras: às 10h, “Universalização do tratamento de esgoto como ferramenta para aumento da disponibilidade hídrica”, com Paulo Eduardo Soldera (da Gerenciamento Ambiental); às 14h, “Evolução do Saneamento e reflexos positivos na qualidade das águas do Ribeirão Claro”, com Lucia Vidor de Souza Reis (da Cetesb); e, às 16h, “ESG: Um caminho sem voltas”, com Willian Nagib (do Ciesp).

No sábado (3) serão duas palestras: às 14h, “Projeto Geoparque: sua importância ao nosso contexto e no atendimento as ODS”, com Alexandre de Jesus Perinotto (da Unesp) e, às 16h, “Gestão de Resíduos Sólidos na Construção Civil”, com Izabela Bincoletto Sabadin (do Grupo Caprem).

Os temas das seis oficinas serão: Geomarketing, Pluviômetro com mapa de erosão, Gestão Comunitária de Resíduos Orgânicos, Captação de água da chuva, Criação de Abelhas e Cultivo de Orquídeas.

A Expo Ambiental terá como expositores as empresas Eco Primos, Sulplast, Kata Entulho, RAM e Futuro Energia Solar, que estarão apresentando seus produtos e tecnologias. A Floresta Estadual Edmundo Navarro de Andrade, a Geoplan/Unesp e a Ejeamb/Unesp também estarão nas exposições.