A campanha do agasalho de Rio Claro tem como tema “Juntos fazemos a diferença, doe”.

Doações podem ser feitas em três postos de arrecadação

Das 9 às 13 horas deste sábado (20) um posto de arrecadação de agasalhos estará funcionando na portaria do Centro Cultural de Rio Claro, na Rua 2 com a Avenida 38. A iniciativa faz parte da campanha do agasalho que está sendo realizada pelo Fundo Social do Município e vai até o mês de julho.

Quem for fazer a doação neste sábado nem precisará sair do carro. Basta passar em frente da portaria do Centro Cultural e entregar os materiais, num sistema drive-thru. “Uma vez mais esperamos contar com a colaboração da comunidade nesta campanha filantrópica tão importante para as pessoas durante o inverno”, observa Bruna Perissinotto, presidente do Fundo Social de Solidariedade do município.

A arrecadação de agasalhos, cobertores e calçados que serão entregues às famílias que mais precisam foi iniciada no mês passado.

Os postos de arrecadação funcionam no Paço Municipal (na Rua 3, Centro), no Núcleo Administrativo Municipal (na Rua 6, Alto do Santana) e no Barracão da Solidariedade (na Rua 1B, bairro Cidade Nova).

As pessoas ou empresas que forem doar grandes quantidades podem ligar para 3526-7171 para que o Fundo Social faça a retirada do material em domicílio.