Parcela única paga no prazo tem 10% de abatimento no carnê. Demais parcelas pagas em dia têm 3% de desconto

A prefeitura de Rio Claro está concedendo mais tempo para que os contribuintes possam pagar a parcela única e a primeira parcela do IPTU 2024 com descontos. Decreto do prefeito Gustavo publicado no Diário Oficial desta semana estende o prazo de vencimento para o dia 11 de março.

Quem pagar à vista nesse período tem 10% de desconto no valor total do carnê. Já a primeira parcela paga até o próximo dia 11 tem 3% de desconto, assim como as demais parcelas subsequentes pagas em dia.

“Vale destacar que os prazos de vencimento da segunda parcela em diante não têm alterações, valem as datas do decreto original”, frisa o secretário municipal de Economia e Finanças, Carlos Fernandes, reiterando a orientação para que os contribuintes se organizem e não deixem os pagamentos para a última hora.

A nova data de vencimento da primeira parcela e parcela única também muda o período de atendimento da prefeitura para recebimento dos pedidos de isenção do IPTU por aposentados e pensionistas. Os requerimentos agora podem ser feitos até o dia 11 de março.

Além dos boletos entregues pelos Correios, os contribuintes podem imprimir a guia de pagamento pelo site da prefeitura, http://sistemas.rioclaro.sp.gov.br:8080/cgi-bin/nwwcgi/PLP/CIDADAO.

Desde o dia 3 de janeiro é possível pagar com desconto a parcela única ou primeira parcela do IPTU pelas guias de pagamento disponíveis no site da prefeitura. As guias também podem ser impressas no Atende Fácil do Centro e da subprefeitura do Cervezão.

É possível pagar o tributo nas casas lotéricas, na cooperativa de crédito Sicoob e nos serviços de internet banking, aplicativos ou autoatendimento dos bancos Bradesco, Santander, Itaú, Banco do Brasil e Caixa Federal. Os bancos não aceitam mais receber o IPTU nos caixas com atendimento pessoal dos funcionários.

Com as guias de pagamento obtidas no site não é possível utilizar Pix para pagar o IPTU. Para pagar através de Pix é preciso ter o carnê. Pelo Pix pode-se utilizar serviços de qualquer banco, mesmo os sem convênio com a prefeitura.

Quase 103 mil carnês do IPTU foram providenciados pela prefeitura. Não há aumento real do tributo, e sim atualização monetária. O índice, referente à inflação registrada de outubro de 2022 a setembro de 2023 pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), do IBGE, é de 5,19%.