Ação rápida da Força Tática resulta na recuperação de bicicletas furtadas e desmantela ponto de receptação de objetos ilícitos em Rio Claro

Na noite de ontem (08), policiais militares da Companhia de Força Tática do 37° Batalhão de Polícia Militar do Interior realizaram a prisão em flagrante de dois homens por furto/receptação no município de Rio Claro.

Durante patrulhamento de Força Tática pelo bairro Consolação, a equipe foi informada via rede rádio sobre um furto à residência no bairro Saúde, onde duas bicicletas foram subtraídas. Em resposta aos acontecimentos, os policiais realizaram patrulhamento próximo a um local conhecido por atividades de venda de drogas. O êxito na abordagem de um indivíduo com as características do autor do furto, portando uma das bicicletas furtadas, levou à confirmação do delito.

Na revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, mas durante a conversa, o abordado confessou a autoria do crime e indicou o local onde havia deixado a outra bicicleta com um comparsa. A equipe se deslocou imediatamente até o local indicado, confirmando a presença da segunda bicicleta furtada no quintal de uma residência. Adicionalmente, foram encontradas outras nove bicicletas, sendo uma Axon, modelo aro 29, uma Kronus, modelo aro 29, uma Giaco, modelo Ragazzi aro 29, e as outras seis sem marca e modelo aparente.

Além das bicicletas, os policiais localizaram um jogo de pneus com roda, aro 225/50 R17 Pirelli, de veículo Mercedes Benz, e outro pneu com roda, aro 225/35Z R20 marca Landsail. Na posse dos suspeitos estava outro indivíduo, que recebeu as bicicletas como pagamento de drogas. Os dois foram detidos e conduzidos ao Plantão Policial, onde permaneceram presos, à disposição da Justiça.