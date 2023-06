Prefeitura de Rio Claro pode aplicar novidades na zona azul mediante extensão do contrato atual com a empresa Estapar.

Reajuste que seria aplicado pela Prefeitura no estacionamento rotativo foi adiado e pode ocorrer somente em 2025. Negociação está em andamento com concessionária

A Prefeitura de Rio Claro, através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, adiou a aplicação de um reajuste na tarifa do serviço de estacionamento rotativo no Centro, a chamada “zona azul”. Em abril, reportagem do JC revelou documento de minuta de decreto elaborado pelo Poder Executivo para o aumento, que naquele momento acabou não sendo repassado após pressão na Câmara Municipal. De acordo com o titular da pasta, Paulo Rogério Paulon, a revisão do contrato de concessão – que vai oficialmente até o ano de 2026 – ainda está em análise.

“A revisão ainda não foi concluída, pois, além de não repassar o reajuste, vamos colocar uma gratuidade de 15 minutos. Isso requer ajuste nos sistemas, o reajuste não será aplicado este ano. Também prevê uma melhoria na informação sobre as regularizações”, comentou o secretário que acrescentou que, caso haja o reajuste, este será aplicado somente em 2025.

“A Estapar vai apresentar o estudo com a possibilidade de equilíbrio com extensão de contrato, depois de ajustado entre as partes, a necessidade de reajuste será somente no primeiro trimestre de 2025”, comenta. Duas reuniões foram realizadas pela Mobilidade Urbana com a empresa Estapar, que é a gestora da concessão. Alguns pontos estão sendo negociados com a concessionária. Uma terceira reunião está prevista para acontecer na segunda quinzena de julho.

Em abril, o vereador Adriano La Torre (PP) havia levantado a sugestão sobre a aplicação de 15 minutos de tolerância no uso das vagas rotativas da região central. O parlamentar “emprestou” a ideia do que já acontece na cidade de Limeira. A proposta também foi levada ao prefeito Gustavo Perissinotto (PSD) e agora tem chances de sair do papel, conforme explicou o secretário de Mobilidade Urbana.

A reportagem do JC teve acesso às informações do decreto que seria publicado e acabou não sendo. O valor de uma hora, que hoje custa R$ 1,80, passaria a ser de R$ 2,20, um aumento de 22%. A tarifa de 30 minutos, que hoje custa R$ 0,90, estava estimada a custar R$ 1,10. A tarifa de 1h30 iria para R$ 2,80. A tarifa de duas horas, que hoje é de R$ 2,65, foi cogitada a R$ 3,30. Já a tarifa de regularização, que é de R$ 9,00, pode aumentar para R$ 11,20 na futura revisão prevista, agora, para 2025.