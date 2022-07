Galo Azul continua na lanterna sem nenhuma vitória na competição

Fora de casa, o Primavera venceu o Rio Claro na manhã deste domingo (24), por 1 a 0, no estádio Dr. Augusto Schimidt Filho, em Rio Claro, pela quarta rodada da primeira fase da Copa Paulista. As duas equipes estão do Grupo 2.

Com esse resultado, o Primavera chegou aos sete pontos e agora na vice-liderança do Grupo 2. Já o Rio Claro continua na lanterna sem nenhuma vitória na competição.

O primeiro tempo começou pegado com o Primavera sofrendo uma falta aos três minutos de jogo. A bola foi levantada na área e teve um desvio de cabeça quase abrindo o placar para o time visitante. O Galo Azul quase balançou as redes depois de um contra-ataque puxado por Adriano, que soltou a bola e foi receber na grande área, soltando uma bomba, mas o goleiro André salvou o time do Primavera.

O Primavera buscava abrir o contador e Thomaz quase conseguiu, após receber uma bola na ponta do campo, driblar o zagueiro e chutar a bola no cantinho do gol, porém o goleiro Vinicius mandou para escanteio. Mas com esse escanteio saiu o gol do visitante. Thiaguinho levantou a bola na área e Bonassa acertou um belo cabeceio, sendo impossível a defesa do goleiro do Rio Claro.

Quando a bola voltou a rolar, os visitantes tiveram a primeira chance de perigo veio aos 20 minutos, quando Thiaguinho dribla o zagueiro, toca a bola para Wagner e cruzou para Yuri, que virou um voleio, mas parou nas mãos do goleiro Vinicius.

Em um escanteio cobrado por Thiaguinho aos 25 minutos, Darlan subiu no segundo andar e quase ampliou o placar, mas a bola foi para fora.

O próximo jogo das duas equipes será pela quinta rodada da Copa Paulista. O Rio Claro vai até Leme enfrentar o Lemense, na sexta-feira (29), no estádio Municipal Bruno Lazarini, às 19h. Já o Primavera recebe o XV de Piracicaba, no sábado (30), no estádio Ítalo Mário Limongi, às 15h.