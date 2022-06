Rio Claro ampliou os postos de vacinação contra a Covid e a comunidade conta com seis locais de atendimento para tomar a vacina. As unidades de saúde da família do distrito de Ajapi e do bairro Mãe Preta agora também aplicam as doses contra a Covid e a vacinação continua nas unidades básicas de saúde da Vila Cristina, Wenzel, Cervezão e Avenida 29. Na unidade do Mãe Preta o atendimento é em horário ampliado, das 7h30 às 18 horas. Nos postos da 29, Wenzel, Cervezão, Vila Cristina e Ajapi a vacinação é das 7h30 às 16h30.

O município também ampliou o público-alvo que deve tomar a quarta dose. Profissionais de saúde que atuam em hospitais e unidades de saúde de urgência e emergência começaram a receber a segunda dose de reforço contra a Covid nesta segunda-feira (6).

O cronograma da Fundação Municipal de Saúde prevê que quarta-feira (8), quando o município recebe novo lote de vacina, serão vacinadas as pessoas com 55 anos ou mais. Na quinta-feira (9), recebem a quarta dose os maiores de 50 anos. E no dia 13 de junho a quarta dose, em Rio Claro, estará liberada para todos os profissionais de saúde, sendo necessária comprovação da função. Para tomar a quarta dose é necessário que a pessoa tenha recebido a terceira dose há no mínimo quatro meses.

As primeiras doses continuam para quem tem cinco anos ou mais. Para a segunda dose, é necessário observar a data de retorno, marcada a lápis no cartão de vacinação. Já a terceira dose é aplicada nos maiores de 12 anos quatro meses após a segunda dose. A quarta dose já é aplicada em pessoas com 60 anos ou mais que tomaram a terceira dose há no mínimo quatro meses.