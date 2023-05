Foto: Arquivo JC.

Os debates serão realizados durante três dias em quatro bares de Rio Claro

Rio Claro está entre os 125 municípios paulistas que participarão do Pint of Science 2023. Não há cobrança de ingresso para quem quiser participar dos debates, que serão realizados nos próximos dias 22, 23 e 24, em quatro bares da cidade, a partir das 19 horas.

O festival Pint of Science tem como objetivo proporcionar debates interessantes, divertidos e relevantes sobre as pesquisas científicas em um formato acessível para o público. Tudo isso em ambientes descontraídos como bares, restaurantes e cafés.

O evento foi criado para proporcionar debates sobre tópicos científicos com quem faz ciência. É realizado por voluntários e é uma organização sem fins lucrativos.

O Pint é realizado durante três dias anualmente e de forma simultânea em diversos países do mundo.

A programação para os três dias é a seguinte:

Dia 22 (segunda-feira) – no Mazzeo Cervejaria (Av. 22, ruas 6 e 7), “Bifes ou Bifs: origem e evolução dos depósitos de ferro no Planeta Terra” – Prof. Dr. Lucas Warren (Unesp-IGCE); no Birreria Bar (Rua 9, 440, Cidade Jardim), “Novas formas de energia até 2050 ” – Prof. Me. Otavio Augusto Nadai de Barros (Claretiano); no Haisten Beer Pub (Av. 2-A, 120, Cidade Nova), “Exercitar ou não exercitar? Eis a questão” – Prof. Dr.Eduardo Kokubum (Unesp-IB);

Dia 23 (terça-feira) – no Mazzeo, “Em relação ao Aedes aegypti, o problema é somente a dengue?”- Prof. Dr. Cláudio Von Zuben (Unesp-IB); no Birreria Bar, “Os povos Guarani-Kaiowa e as fraturas ontológicas”- Prof. Dr. José Gilberto de Souza (Unesp-IGCE); no Haisten Pub, “Qual a importância do estudo da Bioética para o dia-a-dia? ” – Prof. Dra. Mônica Hussni Messetti (Claretiano); no Chopp & Cia (Av. 5 com Rua 2), “O fascínio do homem pelo Cosmos: Astronomia das épocas remotas e da Era Espacial”- Prof. Dr. Nelson Callegari (Unesp-IGCE);

Dia 24 (quarta-feira) – no Mazzeo, “Abordagens Históricas e Geográficas da produção de cerveja”- Prof. Dr. Eder Spatti Junior (Claretiano); no Birreria Bar, “Da estufa agrícola ao smartphone: conceito, aplicações atuais e perspectivas futuras da eletrônica orgânica” – Prof. Dr. Florian Günther (Unesp-IGCE); no Haisten Pub, “Biodiversidade e Mudancas Climáticas” – Profa. Dra Patrícia Morellato (Unesp-IB).

O evento tem a organização da Unesp e Claretiano, com o apoio de Ariobar e Centro de Inovação Tecnológica e secretarias municipais de Turismo e Desenvolvimento Econômico.