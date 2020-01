Rio Claro não sediará mais jogos da Copa São Paulo na atual edição

Após sediar diversos jogos da Copinha em 2020, o Benitão se despediu da competição na última quarta (15), na partida entre Red Bull Brasil e Internacional. Com a eliminação do RB, o estádio velista não receberá mais jogos na atual edição do torneio.

Em 2020, o Benitão foi palco dos seis jogos do Grupo 5, que contava com Velo, Red Bull, Paraná e Nacional-AM, além de receber os jogos do RB da segunda, terceira e quarta fase.

Nesta quinta-feira (16), a diretoria do Velo recebeu um agradecimento da Federação Paulista de Futebol pela parceria e pelo trabalho como sede da Copinha.