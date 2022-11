Rio Claro recebe nesta quarta-feira (16) doses da vacina Pfizer Baby, destinada à vacinação contra Covid de crianças de 6 meses a 2 anos.

“A quantidade de doses que receberemos é insuficiente para atender todas as crianças da faixa etária e, por conta disso, nesse primeiro momento serão priorizadas as que têm comorbidade, conforme orientação do Ministério da Saúde”, observa Fabyolla Lourenço, que coordena o setor de imunização da Fundação Municipal de Saúde.

Caso não haja procura deste público, serão, aos poucos, liberadas doses para demais crianças da faixa etária. “O formato será de xepa, para que não haja desperdício nos frascos abertos”, acrescenta Fabyolla.

O agendamento é por e-mail. Os responsáveis pela criança, com ou sem comorbidade, devem entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica pelo e-mail [email protected]. No assunto da mensagem deve constar se o caso é de criança com comorbidade ou interesse na xepa. No texto é necessário informar o nome e data de nascimento da criança, nome do responsável, telefone para contato e descrição da comorbidade (se for o caso), preferencialmente anexando a solicitação médica. O agendamento será respondido por e-mail, informando local e horário para a vacinação. Ao comparecer para a vacinação, é preciso que o responsável apresente documento pessoal da criança e carteirinha de vacinação de rotina.

Para as pessoas a partir de 3 anos a vacina contra a Covid continua disponível. As doses para quem tem 3 anos ou mais são aplicadas de segunda a sexta-feira nas unidades básicas de saúde e unidades de saúde da família a partir das 7h30. Nas unidades do Mãe Preta, Terra Nova e Bonsucesso a vacinação vai até as 18h30. Nas demais unidades até as 16h30. Apenas as doses da Pfizer infantil, para crianças de 5 a 11 anos, são aplicadas exclusivamente nas UBS do Wenzel, Cervezão, Vila Cristina e Avenida 29. Nas demais unidades a vacina utilizada nas crianças é a Coronavac. Não há vacinação nas unidades do Boa Vista e Guanabara, que estão em reforma.