Teve início nesta segunda(1) a reabertura de estabelecimentos comerciais. De acordo com Clóvis Delboni – Gerente Executivo – ACIRC – Associação Comercial e Industrial de Rio Claro a expectativa é de um retomada gradual. Voltaram a funcionar imobiliárias, concessionárias de veículos, escritórios, comércios e shoppings, com critérios preventivos à propagação do coronavírus. O comércio funcionará das 9h30 às 13h30 e aos sábados das 8 horas ao meio dia. O tempo de quatro horas de funcionamento é norma estadual e o horário do comércio em Rio Claro foi definido pela prefeitura após consulta ao Sindicato do Comércio Varejista e Associação Comercial e Industrial de Rio Claro. O Shopping Rio Claro retoma o funcionamento no dia 8 de junho, atendendo das 15 às 19 horas.