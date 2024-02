O Galo Azul entra em campo hoje (17) diante do Taubaté no estádio Augusto Schmidt Filho pela nona rodada do Campeonato Paulista da Série A-2. O Rio Claro FC é o décimo primeiro com nove pontos e o Burro da Central o sexto com 12. Para o duelo, o Azulão terá a estreia do técnico André Gaspar, que foi contratado na última semana para substituir o demitido Edson Vieira. Gaspar, de 51 anos, retorna ao Brasil após nove temporadas fora, com passagens pelo futebol da Coreia do Sul, Arábia Saudita e Indonésia. No Brasil, ele dirigiu o Bragantino em 2014, com quatro vitórias em 11 jogos.

O treinador terá em sua estreia o retorno do meia Nelsinho, um dos principais jogadores do elenco, que volta de suspensão. Por ouro lado, não contará com Dutra, suspenso.

“A equipe está bem treinada, acho que está faltando um pouco de sorte e essa mudança de treinador pode dar ânimo ao elenco. Temos mais três jogos dentro de casa e não podemos perder pontos, então essa vitória tem que acontecer”, disse o técnico André Gaspar.