O Galo Azul volta a campo nesta quarta-feira (24) pelo Campeonato Paulista da Série A-2 diante do Noroeste de Bauru, às 15h, no estádio Dr. Augusto Schmidt Filho. O Azulão vem de empate por 2 a 2 com o Comercial, em Ribeirão Preto, assim como a equipe bauruense, que empatou pelo mesmo placar diante do Capivariano em casa. O Galo Azul soma quatro pontos e ocupa a quarta posição no estadual, já o Norusca é o 10º colocado com um ponto contabilizado. Para o duelo desta tarde no Schmidtão, o Galo Azul deve repetir a mesma escalação da última partida, com: Rafael Roballo, Makelele, Juan Sosa, Alysson Dutra, Cesinha, Peixoto, Nelsinho, Roni, Rafa Marcos, Erick Luis e Denilson.

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos na secretaria do estádio e os valores são: R$ 60,00 inteira e R$ 30,00 meia-entrada na arquibancada coberta e R$ 40,00 inteira e R$ 20,00 a meia na arquibancada descoberta. Vale destacar que funcionários públicos, aposentados e estudantes pagam meia-entrada. Mais informações sobre ingressos para partida do Galo Azul podem ser obtidas pelo Instagram do clube, o @rioclarofco.

Noroeste

Passadas duas rodadas, o Norusca ainda não venceu na competição: perdeu de virada para o São José na estreia e empatou com o Capivariano no último domingo.

“Ruim. Um campeonato muito equilibrado, difícil. Quando você tem a chance de matar o jogo, de fazer os gols que te deixem mais confortáveis na partida, não pode hesitar. O mais difícil é que tudo aquilo que planejamos, o jogo, o treino, não aconteceu. Tudo acontece muito rápido, como foi o gol, que tem um poder emocional muito grande. É um início de desempenho até bom, algumas partes dos jogos muito bem, mas não temos conquistado a pontuação que eu acredito que merecemos. O futebol é mérito, bola na rede, você fazer e não tomar”, disse o técnico Moisés Egert.

Paulista A-2

Jogam ainda nesta quarta-feira (24) pela terceira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2: às 15h, Primavera x São José, no Ítalo Mário Limongi; Monte Azul x Portuguesa Santista, no Otacília Patrício Arroyo, e Juventus x Velo Clube na Rua Javari. Às 19h, Capivariano x Taubaté, na Arena Capivari; Ferroviária x São Bento, na Arena Fonte Nova; às 19h30, Linense e Comercial no Gilbertão e às 20h XV de Piracicaba x Oeste de Barueri no Barão da Serra Negra.