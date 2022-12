Azulão fará oito partidas no estádio Augusto Schmidt Filho no estadual.

Dentre as partidas em casa, o Galo Azul terá o dérbi rio-clarense contra o Velo Clube.

A diretoria do Rio Claro FC confirmou através do seu gestor Clayton Vieira que irá manter para 2023 os valores cobrados nos ingressos no estadual deste ano. O torcedor do Azulão que quiser acompanhar as oito partidas do clube no Paulistão A-2 de 2023 pagará R$ 50,00 inteira e R$ 25,00 meia-entrada na arquibancada coberta e R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 meia na arquibancada descoberta.

No Schmidtão, o Rio Claro enfrentará no dia 18 de janeiro a Portuguesa Santista às 15h, dia 28 às 15h30 o Lemense, dia 11 de fevereiro o clássico contra o Velo Clube às 15h, dia 18 contra o XV de Piracicaba às 15h, dia 25 contra o São Caetano às 15h e dia 11 de março às 15h diante do Comercial de Ribeirão Preto.