O Galo Azul encara neste sábado (16), às 15h10, o XV de Piracicaba no estádio Barão da Serra Negra pela última rodada da A-2. Na noma colocação com 18 pontos, o Rio Claro precisa vencer o jogo para avançar para as quartas de final e contar com mais um fator. Mesmo que o Noroeste vença, o Galo Azul só precisaria manter um saldo de gols ou número de gols marcados superior que o Norusca. Se empatar, o Azulão torce pela derrota do Linense, contra as vitórias de Primavera e Oeste, além de um empate entre Noroeste e Taubaté.

Para a partida decisiva, o técnico André Gaspar deve ter força máxima e deve repetir a mesma escalação do empate por 3 a 3 com o São Bento. A equipe deve atuar com: Paulo Vitor, Caique, Juan Sosa, Dutra e César; Gustavo, Peixoto e Cesinha, Geovany Soares, Denilson e Erick Luís.