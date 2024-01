Foto: Carol Custanari

O Galo Azul estreia nesta quarta-feira (17), às 15h, no Campeonato Paulista da Série A-2 diante do Oeste de Barueri no estádio Augusto Schmidt Filho. Com um elenco reformulado que conta com jogadores experientes, como o zagueiro Juan Sosa, 39 anos, o lateral Cesinha e o volante Baraka, ambos com 37 anos, a equipe será comandada pelo técnico Edson Vieira.

“Fizemos a preparação em 36 dias com quatro amistosos e foi muita proveitosa. Formamos o elenco, temos ainda sete vagas em aberto e vamos esperar os outros campeonatos estaduais começarem para pegarmos algumas peças que irão sobrar e contratar jogadores com minutagem. Estamos contentes com o que foi feito, dependendo um pouco das inscrições para saber com que vamos poder contar para o jogo de hoje. Deixar que os jogadores façam a parte deles, afinal damos o suporte e eles que decidem as partidas. Que possamos ter uma grande temporada pela frente”, disse o treinador.

Um dos principais jogadores do Azulão para a competição é o atacante Gustavo Sapeka, que mais uma vez disputará o estadual pelo clube.

“Depois desses dias de pré-temporada chegou a hora, momento de estreia e de vestir o manto do Galo Azul. Eu particularmente estou muito feliz de retornar ao clube e ter mais uma oportunidade de vestir essa camisa. As expectativas são as melhores pela pré-temporada que fizemos, claro que erros e acertos acontecem e temos muito a evoluir durante a competição. Esperamos dar início com a vitória e mostrar nossa força dentro de casa, e o torcedor pode esperar muita luta e determinação para que a gente possa conquistar todos os objetivos traçados durante a nossa preparação”, disse o atacante.

Elenco do Rio Claro: os goleiros Paulo Vitor Rinaldi, Ivo Ricardo e Rafael Roballo; laterais Makelele, Caíque Geloni, Cesinha, Fabinho e Gabriel Sales; zagueiros Gustavo Fagundes, Pitty, Alysson Dutra e Pedro Henrique, Juan Sosa e Pitty; meio-campistas Rafa Marcos, Patrick Reis, Edgar Neto, Roni, Baraka, Lucas Lourenço, Nelsinho e Peixoto, e os atacantes Gustavo Sapeka, Geovany Soares, Matheus Lima, Denilson, Erick Luis e Leyton Labrada.