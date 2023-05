Troféu do Campeonato Paulista Sub-20. Foto: Rodrigo Corsi/FPF.

Equipes entram em campo neste sábado e domingo; o Rubro-verde lidera o grupo 5 do estadual

A quinta rodada do Paulista Sub-20 tem prosseguimento neste final de semana com Galo Azul e Rubro-verde em campo. Amanhã (13), às 15h, o Rio Claro FC recebe o Lemense no estádio Augusto Schmidt Filho e, no domingo (14), o Velo Clube visita o São Carlos no estádio Luisão no mesmo horário. As equipes integram o grupo 5, que é liderado pelo time velista com 10 pontos, em segundo o Lemense com oito, em terceiro a Inter de Limeira com sete, em quarto o Rio Claro com seis, em quinto o São Carlos com três e em sexto o União São João de Araras sem pontuar. O outro confronto do grupo acontece hoje, às 15h, entre União São João x Inter Limeira.

Equipes entram em campo neste final de semana pela quinta rodada do Paulista Sub-20.

Nesta primeira fase, os 78 times são divididos em 13 grupos com seis integrantes cada, que se enfrentam em turno e returno com os dois melhores de cada grupo e os seis melhores terceiros colocados gerais avançando. A segunda fase será de oito grupos com quatro times cada. Os dois melhores de cada grupo avançam. A terceira fase terá quatro grupos com quatro times e avançam os dois melhores.