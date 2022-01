Começa nesta quarta-feira (26) o Campeonato Paulista da Série A2. Dentre as 16 equipes participantes estão os dois times de nosso município: Rio Claro FC e Velo Clube.

As duas equipes da cidade vêm de uma preparação intensa e visam fazer uma boa competição para conseguirem o acesso para a primeira divisão do campeonato estadual.

Na noite de hoje, os dois times entram em campo para fazerem suas estreias e técnicos e jogadores falaram sobre suas expectativas para a competição.

Rio Claro encara a Portuguesa Santista

Nesta quarta-feira (26) o Rio Claro FC encara a Portuguesa Santista às 19h pela primeira rodada do Campeonato Paulista da Série A-2 no estádio Ulrico Mursa, em Santos. O Galo Azul contará com um elenco totalmente reformulado, com uma mescla de atletas jovens e experientes. O comando técnico será mais uma vez de Adilson Teodoro.

“O Rio Claro tem um histórico de montar bons times e sempre chegar próximo ao acesso. Essa ideia foi plantada no elenco e contratados jogadores com esse currículo dentro do futebol de São Paulo e também de outros estados. Temos um grupo experiente com jovens de qualidade e esperamos que dê certo. Teremos um adversário que tem características parecidas com a nossa e acredito que teremos a partida decidida nos detalhes. Estamos preparados para pressão com tranquilidade e colocar em prática o que treinamos”, disse o treinador.

O meia Adriano Paulista ressalta a preparação e qualidade do elenco como diferencial para o Azulão na estreia e na busca pelo acesso.

“Toda estreia gera ansiedade, mas nossa equipe foi muito bem preparada com a mescla de experiência e juventude, nós tivemos bons amistosos e acredito que nosso time vem muito forte para brigar pela classificação e depois o acesso. Conheço alguns jogadores que estão no adversário de hoje e sei da pressão, mas estamos conscientes do que precisamos fazer para começar com uma vitória a competição”, disse o atleta.

Velo Clube recebe o XV de Piracicaba no Benitão

O Velo Clube enfrenta hoje (26), às 20h, no estádio Benito Agnelo Castellano, o XV de Piracicaba na abertura do Campeonato Paulista da Série A-2. O time velista manteve uma base de 10 atletas e a diretoria em conjunto com a comissão técnica comandada pelo técnico Fahel Júnior realizaram contratações pontuais.

“Tivemos pouco mais de 30 dias de trabalhos intensos, quando temos que agradecer que não tivemos nenhum jogador lesionado para iniciar a competição. Tivemos bons jogos-treinos contra grandes equipes, conseguimos preparar bem o time. Nós preparamos a equipe para a competição, afinal é uma sequência forte de jogos, claro que analisando sempre o próximo adversário, mas trabalhamos a equipe para o todo. Claro que o primeiro adversário é uma equipe que investiu bastante, um dos favoritos ao acesso e nós vamos procurar nosso favoritismo jogo a jogo”, disse Fahel Júnior.

Um dos novos contratados, o lateral Jeferson Recife, está confiante para a estreia.

“A expectativa é a melhor possível, pois tivemos uma grande preparação assimilando o que o Fahel quer e vamos firmes ao objetivo do clube que é o acesso à elite”, disse o atleta.