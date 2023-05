Uma das poucas comemorações do torcedor do Azulão em 2023 foi a manutenção do tabu de 32 anos sem perder para o Velo.

Na noite de hoje, quando comemora mais um ano de existência, o Galo Azul realiza eleição da diretoria executiva e conselho fiscal; pleito terá chapa única

Neste dia 9 de maio, o Rio Claro FC completa 114 anos de fundação. A data será marcada pelas eleições no clube, quando será eleita uma nova diretoria executiva e o conselho fiscal. A reunião acontece no estádio Augusto Schmidt Filho, às 19h e, de acordo com o gestor do clube Clayton Vieira, terá chapa única, com ele sendo candidato à presidência do Azulão. Questionado sobre a composição da chapa, o futuro presidente do clube não informou os nomes dos diretores e disse que, após o término da reunião, isso será divulgado nas redes sociais do clube. Em 2023, com um elenco reduzido, o Galo Azul foi eliminado na primeira fase do Paulistão A-2, terminando na 10ª colocação. A equipe disputou 15 partidas e somou cinco vitórias, três empates e sete derrotas. O Azulão não terá atividades profissionais no 2º semestre, já que não disputará a Copa Paulista.

Gestão

Nos últimos quatro anos, o RC foi presidido por Dayvid Medeiros. Neste ano, ele teve pouca atuação no clube, que foi comandado por Clayton Vieira.

Clube irá priorizar as categorias de base

Sem disputa no profissional, equipe disputa os estaduais de base do estado

A diretoria do Rio Claro FC optou por priorizar as categorias da base, após a disputa do Campeonato Paulista da Série A-2, e não disputará a Copa Paulista de Futebol.

Galo Azul é um dos destaques do Paulista Sub-20. Segundo Semestre

“As últimas duas edições nós disputamos e chegamos à conclusão de que é necessário um investimento maior para brigar por título e ter um calendário nacional. No momento optamos por não disputar para focar na A-2 do ano que vem e nas nossas categorias de base, principalmente no Sub-20. Vamos disputar do Sub-11 ao 20 depois de anos e, devido à Copa Paulista ser uma competição fragilizada, fica bem difícil a participação”, disse Clayton Vieira, gestor do Rio Claro FC.

No momento, o clube está em ação no Paulista Sub-15 e 17 e ocupa a terceira colocação do grupo. No estadual Sub-20, o Azulão é o vice-líder. A partir do próximo dia 21, o Galo Azul inicia a disputa do Sub-11 e 13.