Os comandados do técnico Fernando Penna fecharam com 100% de aproveitamento a fase de realinhamento do Campeonato Paulista na última quarta-feira (21), ao vencerem Araraquara por 77 a 58, no ginásio Felipe Karam. O destaque de Rio Claro foi Wesley Mogi, com 18 pontos e oito rebotes. Com isso, o Leão garantiu a sexta colocação no estadual e terá pela frente nos playoffs quartas de final a equipe de Bauru, que ficou com a terceira posição da fase.

A primeira partida da série melhor de três será neste sábado (24) às 17h30 no ginásio Felipão, a segunda na segunda-feira (26) às 19h no ginásio Panela de Pressão e se necessário o terceiro e decisivo jogo na terça-feira (27) no mesmo horário também na cidade Bauru.

O playoff do Campeonato Paulista de Basquete será aberto nesta sexta-feira (23) com Corinthians x Paulistano no Wlamir Marques e Pinheiros x São Paulo no ginásio do Paulistano, ambos às 19h30.

Ingressos

As entradas custam R$ 15,00 e estão à venda na Marfiplast, Impress e no ginásio Felipão.