Por ser um dos primeiros municípios brasileiros a firmar há quatorze anos um contrato de Parceria Público-Privada (PPP) para a prestação de serviços de esgotamento sanitário, Rio Claro atualmente se destaca em saneamento. Com todo o esgoto da área urbana da cidade já coletado e oito estações de tratamento em funcionamento – sendo quatro em área urbana e outras quatro nos distritos – o município encerra 2021 mantendo avanços progressivos nos serviços de esgoto.

A concessionária BRK, responsável pela coleta, afastamento e tratamento do esgoto da cidade, apresenta em seu balanço anual as principais obras e serviços executados em 2021. Para o sistema de coleta de esgoto, destaca-se a substituição de 337 metros de redes e emissários, em intervenções que ocorreram nos Jardins Figueira, Mirassol e em bairros da região sul, como o Jardim Itapuã, Anhanguera e Residencial Copacabana. Ações que modernizaram as tubulações com o uso de materiais mais avançados e duráveis.

Além do programa anual de substituição de redes, a BRK também executou neste ano a extensão de 276 metros do sistema de coleta de esgoto, obras que atenderam ao crescimento urbano do município. As principais expansões aconteceram no Jardim Industrial Margareth, Jardim Residencial Copacabana, Vila do Rádio, Bela Vista e Parque São Jorge.

Para o sistema de afastamento do esgoto, o principal avanço se deu com a construção de uma nova estação elevatória (EEE); a 14ª unidade de bombeamento do município entrou em operação no mês de abril. A EEE Margareth, localizada na avenida 2 do Parque Industrial Margareth, tem capacidade de bombear a vazão de cinco litros de esgoto por segundo, direcionando esse efluente para as redes coletoras que o encaminham até uma estação de tratamento com alta tecnologia.

Mantendo uma rotina de trabalho contínua e ininterrupta, as estações de tratamento de esgoto (ETEs) operadas pela BRK em Rio Claro receberam durante o ano 15,7 bilhões de litros de esgoto in natura que foram tratados e devolvidos adequadamente aos córregos e rios da cidade. Buscando manter a eficiência operacional e modernizar o sistema de tratamento, em 2021 a estação do distrito de Ferraz recebeu reformas estruturais e o poço da unidade de bombeamento da estação Flores passou por uma grande limpeza para remoção de resíduos.

O compromisso da concessionária com o município tem mudado as condições do Ribeirão Claro, do rio Corumbataí e do córrego da Servidão nos últimos anos. Esses cursos d´água deixaram de ser poluídos por esgoto com a prestação dos serviços de coleta e tratamento dos efluentes.

A despoluição dos rios e os demais avanços em esgotamento sanitário são frutos de investimentos que já ultrapassam R$ 349 milhões nos 14 anos de concessão em Rio Claro. E a curto prazo estão previstas obras de ampliação e modernização dos serviços no município, com a construção de novas estações de bombeamento e ampliação de tratamento, além de novos coletores e redes. O pacote total de investimentos no período dos próximos cinco anos é de mais de R$ 110 milhões.

“Os novos projetos atendem a expansão urbana e resultam na universalização, ou seja, no alcance de 100% de esgoto tratado na cidade, além de garantirem a eficiência operacional do sistema de esgotamento sanitário, mantendo Rio Claro como referência em saneamento”, destaca Rodrigo Dias, diretor de operações da BRK.

2021 EM NÚMEROS

· Em 2021, todas as ETEs (Estações de Tratamento de Esgoto) de Rio Claro apresentaram ao longo do ano alta eficiência, com uma média de 96% de remoção de carga orgânica – percentual superior às exigências legais.

· Mais de 8,5 mil atendimentos foram prestados à população, em situações de auxílio a casos de entupimentos, novas ligações, vistorias e orientações.

· Neste ano foram recolhidas 259,5 toneladas de resíduos (lixo) do sistema de esgoto de Rio Claro. A BRK também removeu 11.726 toneladas de lodo e 693 toneladas de areia de todo o esgoto gerado no município. Todo esse resíduo removido recebeu a destinação adequada.

· Para manter toda estrutura de esgotamento sanitário em funcionamento, mais de 1,4 mil manutenções eletromecânicas foram executadas ao longo do ano.

· Mais de 17,5 mil análises laboratoriais foram realizadas em 2021 num trabalho de monitoramento dos rios, córregos, estações de tratamento e avaliação dos efluentes industriais lançados em rede de coleta de esgoto da cidade.

· E mais de 235 km de redes foram limpas preventivamente buscando evitar casos de entupimentos, extravasamentos ou retornos de esgoto. Trata-se da maior extensão de redes já limpas anualmente no município.

“Encerrar o ano com resultados tão expressivos para o saneamento de Rio Claro demonstra que estamos no caminho certo e que devemos continuar trabalhando para levar o saneamento para além do básico”, conclui o diretor operacional da BRK.