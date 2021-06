Rio Claro realizou na sexta-feira (18) reunião para discutir o Plano Municipal de Saúde, que é instrumento central no planejamento e definição de todas as iniciativas do município para o setor de saúde.

“No plano apresentamos os compromissos da área de saúde para os próximos quatro anos, inclusive com diretrizes que serão seguidas nas programações anuais, visando sempre o melhor atendimento à comunidade e otimizando os recursos de que o município dispõe”, destaca Giulia Puttomatti, secretária de Saúde.

Para a elaboração do plano, dirigentes da Secretaria Municipal de Saúde levantaram e debateram ações a serem realizadas, considerando as prioridades e compromissos do setor. O plano contempla análise das necessidades da população na área de saúde e especificidades do município, a partir do que se estabelecem objetivos e metas de médio prazo, que irão nortear as ações de saúde.

O plano municipal de saúde é elaborado no primeiro ano de cada gestão. Sua execução inicia-se no ano seguinte e finaliza-se no primeiro ano da gestão subsequente.