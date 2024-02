Município tem saldo positivo na geração de empregos em 2023, segundo dados do Governo Federal. Resultado ainda é menor que em 2021, primeiro ano da gestão

A cidade de Rio Claro registrou saldo positivo de empregos no ano de 2023, apontam os dados atualizados nesta semana pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados). O saldo foi de 1.164 empregos considerando-se de janeiro a dezembro. No período foram registradas 33.904 contratações, enquanto os desligamentos somaram 32.740 pessoas. O resultado é 152% melhor que o registrado em 2022, quando o saldo foi de apenas 660 empregos.

É uma recuperação no que tange à geração de empregos no município. Conforme levantamento do Jornal Cidade no Caged, o setor que mais empregou na cidade no ano passado foi o de serviços, com 14.519 vagas. Também foi a área que mais demitiu, no entanto. A indústria é o segundo melhor setor no que se refere à criação de vagas, com 8.456 novos empregos, seguido do comércio (6.725), construção (3.378) e agropecuária (826).

Ainda assim, o resultado ficou aquém do registrado em 2021, primeiro ano da atual gestão do Poder Executivo. Naquele ano, o saldo foi de 3.677 empregos, maior ainda que o apontado para o ano anterior, em 2020, quando em plena pandemia da Covid-19 a cidade obteve saldo positivo de 2.264 empregos.

Nacional

Em todo o Brasil, a taxa média de desocupação em 2023 ficou em 7,8%. Esse resultado anual é o menor desde 2014, quando o indicador marcou 7%. O dado faz parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad), divulgada na quarta-feira (31) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O desemprego médio do ano passado foi 1,8 ponto percentual (pp) menor que o nível de 2022, com 9,6%. O resultado confirma tendência já apresentada em 2022 de recuperação do mercado de trabalho após o impacto da pandemia da covid-19.

O levantamento revela que a população média ocupada atingiu um recorde, subindo para 100,7 milhões de pessoas em 2023, com crescimento de 3,8% na comparação com 2022. Na outra ponta, houve redução de 17,6% no número médio de pessoas desocupadas entre 2022 e 2023, chegando a 8,5 milhões.