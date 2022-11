Imagem ilustrativa

A cidade de Rio Claro chegou a 60 registros de estupro somente neste ano de 2022. Os dados oficiais constam no relatório mensal da Secretaria de Segurança Pública do Estado, divulgados na semana passada. Do total de sessenta, a maioria dos registros é de estupros de vulneráveis, sendo 49 neste ano. Conforme os dados, somente no último mês de outubro foram confirmados mais cinco casos. O mês mais violento foi em agosto, com 10 estupros registrados no município, sendo nove de vulneráveis.

A quantidade de casos já ultrapassou o total do ano passado, quando no período foram notificados 58 estupros, sendo 51 de vulneráveis, segundo a SSP. Ainda conforme o Governo do Estado de São Paulo, neste ano a Região Metropolitana de Piracicaba já registrou 10.627 casos de estupros nas cidades que compõem o aglomerado, como Rio Claro e outros mais de 20 municípios. Desse total, 8.188 são de vulneráveis.

Considerando os dados de Rio Claro, com 60 registros até o mês de outubro, é como se uma pessoa fosse estuprada a cada cinco dias na cidade. Flagrantes de estupro ou estupro de vulnerável devem ser feitas imediatamente pelas vítimas ou seus responsáveis para a Polícia Militar no telefone 190 ou Guarda Civil Municipal no telefone 153. Há também a possibilidade de denúncia anônima, também quando há suspeitas, pelo Disque 100 ou Disque 180.