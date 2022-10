Rio Claro foi superado por Franca na última rodada do NBB-15 (foto: Matheus Sciamana)

O Leão volta à quadra nesta terça-feira (25) às 20h diante do Timão, em São Paulo, pelo Novo Basquete Brasil. Rio Claro vem de derrota no último sábado (22) para o time de Franca por 93 a 79 no ginásio Felipe Karam. A equipe é a 12ª colocada, somando uma vitória e duas derrotas. O Corinthians é o sétimo com duas vitórias e uma derrota.

No duelo com Franca, o cestinha do jogo foi o pivô Lucas Mariano, da equipe visitante, com 25 pontos, três a mais que o americano Holloway, do Leão, que também pegou dez rebotes. Outro que conseguiu um duplo-duplo foi o armador Georginho, da equipe francana, com 16 pontos e 12 rebotes.

A fase de classificação será realizada em dois turnos, classificando-se os 12 primeiros colocados para os playoffs. Vale lembrar que as equipes classificadas de primeiro a quarto já garantem vaga automática nas quartas de final. Do quinto ao 12º lugar disputarão as oitavas de final. A Copa Super 8 será em janeiro de 2023, com os oito melhores colocados do primeiro turno do NBB. O campeão ganha vaga na Champions League.