Rio Claro Basquete vence São José pelo NBB-12

O Leão voltou a vencer no Novo Basquete Brasil na noite de hoje(24) ao derrotar São José por 92 a 78 no Felipao que ficou tomado por 1558 torcedores. Dominando o placar durante toda a partida Rio Claro contou com uma noite inspirada dos atletas argentinos para conquistar a nona vitória no NBB.

As parciais foram: 22 a 15 para Rio Claro no primeiro quarto, empate no segundo em 20 a 20 e vitória do Leão por 23 a 19 e 27 a 24 nos últimos dois quartos.



A equipe volta à quadra na próxima quarta(29) contra Bauru fora de casa.