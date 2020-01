Rio Claro Basquete vence Brasília pelo NBB

O Rio Claro Basquete venceu o Universo Brasília por 92 a 87 na noite de hoje(20) no Distrito Federal pelo Novo Basquete Brasil.

Com grande atuação dos argentinos Enzo e Sahdi nas bolas de três pontos e com um desempenho excepcional do norte-americano Baxley o Leão conquistou a oitava vitória na competição.

As parciais da partida foram: 22 a 21 para Brasília no primeiro quarto, 27 a 19 para o Leão no segundo quarto, 18 a 16 para o time da casa, no terceiro 18 a 16 para Brasília e empate em 28 a 28 no último quarto.

O Leão volta quadra na próxima quarta-feira(22) contra Minas fora de casa.