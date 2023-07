Falta de patrocinadores faz com que a diretoria do Leão peça licença da próxima temporada cinco anos depois de retornar novamente às quadras

Após cinco anos que marcaram o retorno às disputas do Campeonato Paulista e Novo Basquete Brasil desde em 2019, mais uma vez o Rio Claro Basquete paralisa as atividades. A informação foi confirmada em primeira mão por Aldo Demarchi, presidente do ABCD Bandeirantes, no Jornal de Esportes da Rádio Jovem Pan News. Segundo ele, a situação econômica do país e o receio dos patrocinadores fizeram com que a decisão fosse tomada pela diretoria.

“A Associação Beneficente Cultural Desportiva Bandeirantes comunica à imprensa e à comunidade rio-clarense em geral que formalizou perante a Federação Paulista de Basquete e a Liga Nacional de Basquete solicitação de licença da sua participação, respectivamente, do Campeonato Estadual Adulto Masculino na temporada 2023 e das competições nacionais na temporada 2023/2024. Essa decisão foi tomada depois de analisarmos criteriosamente as condições materiais que permitissem o desenvolvimento de um trabalho condizente com as tradições e a trajetória vitoriosa do esporte que projetou Rio Claro dentro e fora do nosso país. Infelizmente, o cenário de incerteza na economia brasileira reduziu sensivelmente a quantidade de patrocinadores e apoiadores, além de afetar os próprios valores das cotas de patrocínio. Dessa maneira, a alternativa mais adequada foi a suspensão temporária das atividades, na expectativa de que possamos retornar com força total no próximo ano. Aproveitamos a oportunidade para agradecer à administração municipal pela parceria e à torcida que sempre nos apoiou em todos os momentos”.

Ginásio não vai sentir o calor e a vibração da apaixonada torcida do Leão.

Na última semana, a Confederação Brasileira de Basketball (CBB) retirou a chancela das competições organizadas pela Liga Nacional de Basquete (LNB), como é o caso do NBB. Sem a chancela da confederação, a liga pode existir e organizar competições, mas deixa de ser o torneio oficial e classificatório para competições internacionais, o que fez com que patrocinadores ficassem com receio de investir na modalidade.

“Informamos que não é mais competição oficial do sistema CBB ou FIBA toda e qualquer competição que venha a ser realizada e/ou organizada pela LNB, como NBB ou LDB”, diz a nota da CBB.

Neste ano, o Rio Claro Basquete disputou o Paulista, Novo Basquete Brasil (NBB) e LDB.

Em reunião na segunda-feira (3), os 20 clubes do Novo Basquete Brasil reafirmaram participação na próxima temporada da competição e reforçaram compromisso com o desenvolvimento da modalidade.

“A Liga Nacional de Basquete faz parte do Sistema Nacional do Desporto, conforme garantido na Lei Pelé, bem como na nova Lei Geral do Esporte. Esta última, inclusive, amplia os direitos das Ligas no Brasil. Desta forma, a legalidade e a independência da Liga são reforçadas, fazendo com que nosso modelo de gestão esteja cada vez mais próximo ao de entidades como a NBA e a Euroliga de Basquete, referências mundiais da modalidade. O cronograma da próxima temporada se mantém inalterado, incluindo o NBB, Copa Super 8, LDB, Torneio Interligas (Adulto e Sub-22) e o Jogo das Estrelas, este que é hoje o maior evento de entretenimento esportivo do Brasil. O NBB é um campeonato consolidado, que terá sua 16ª edição a partir de outubro de 2023 e, através dele, seus clubes reafirmam sempre o respeito a toda a comunidade que forma o ecossistema do basquetebol brasileiro”.

Nas redes sociais, torcedores, jogadores e pessoas ligadas ao basquete lamentaram mais uma paralisação do Rio Claro Basquete.